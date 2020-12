Monika Mrozowska chwali się ciążowym brzuszkiem. Kiedy poród?

Monika Mrozowska już we wrześniu podzieliła się z internautami wesołą nowiną o ciąży. Teraz gwiazda "Rodziny zastępczej" uraczyła nas najnowszym zdjęciem swojego ciążowego brzuszka, który jest już naprawdę pokaźnych rozmiarów. Wszystko wskazuje na to, że aktorka już niebawem po raz kolejny zostanie mamą, a co do jednej kwestii fanki pozostają zgodnie - Monika Mrozowska wygląda pięknie, a ciąża jej bardzo służy! Jak prezentuje się gwiazda?

Monika Mrozowska chwali się ciążowym brzuszkiem

Monika Mrozowska doskonale odnajduje się w roli mamy. Aktorka spodziewa się przyjścia na świat swojego czwartego dziecka, i jest przeszczęśliwa! Do tego właśnie pochwaliła się efektami swojej ostatniej, ciążowej sesji w domowym zaciszu. Jak się okazuje, Monika Mrozowska ma już całkiem sopory brzuszek i wygląda na to, że maleństwo przyjdzie na świat lada moment.

Choć na twarzy gwiazdy "Rodziny zastępczej" niemal codziennie możemy zobaczyć szeroki uśmiech, ten rok również jej nie oszczędzał. Monika Mrozowska wyznała, dzięki czemu dała sobie z nim radę i zaapelowała do swoich fanek.

Ja postawiłam na siebie. Już jakiś czas temu. Dlatego łatwiej było mi przejść przez ten rok mimo WIELU perturbacji, których nie byłam w stanie przewidzieć. Podobnie jak Wy ❤️ Tylko, że mimo wszystko, ja kończę ten rok w bardzo silnym przekonaniu, że spotkało mnie dużo szczęścia i dobroci. Czy Wy, moje drogie/ kochane dziewczyny możecie to samo powiedzieć o sobie...? Jeżeli do tej pory nie zadbałyście o siebie (a NIKT nie zrobi tego lepiej, niż wy same ❤️❤️❤️), to... JEST TO NAJLEPSZE POSTANOWIENIE NA NOWY ROK ❤️

Jak widać internautki bardzo wzięły sobie jej słowa do serca. Obserwatorki zgodnie przyznały, że najważniejsze jest dbanie o siebie i swoją duszę, a także nie kryły zachwytów nad samą aktorką, uznając, że ciąża jej bardzo służy. Nie możemy się z tym nie zgodzić, przyszła mama cała promienieje!

Monika Mrozowska opublikowała nowe zdjęcie, na którym z dumą prezentuje swój, już całkiem pokaźnych rozmiarów, ciążowy brzuszek.

Polscy widzowie doskonale pamiętają aktorkę z serialu "Rodzina zastępcza". Prywatnie Monika Mrozowska jest mamą trójki dzieci i właśnie oczekuje przyjścia na świat swojego czwartego maluszka.