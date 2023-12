Pięć lat temu Monika Miller przeżyła rodzinny dramat, który wywarł duży wpływ na jej dalsze życie. Ojciec celebrytki, Leszek Miller popełnił samobójstwo w nocy z 25 na 26 sierpnia 2018 roku. O sprawie dużo mówiło się w mediach ze względu na znane nazwisko. Dziadek Moniki Miller – także Leszek Miller – jest popularnym politykiem, który w przeszłości był premierem oraz szefem Sojuszy Lewicy Demokratycznej. Influencerka przyznała w rozmowie z naszą reporterką, że nadal przeżywa osobistą tragedię i prawdopodobnie nigdy o niej nie zapomni. Uważa, że została skrzywdzona przez media i padła ofiarą hejtu.

Udzielając wywiadu naszej reporterce, Monika Miller przyznała, że choć minęło już ponad pięć lat od śmierci jej ojca, nadal nie może się przyzwyczaić do braku taty. Celebrytka zdradziła, że bardzo często wraca myślami do wspólnych doświadczeń, wspomina rodzinne wyjazdy i czuje stratę.

Myślę i nie mogę uwierzyć, że już go nie ma. Mam bardzo dużo zdjęć z nim – z Tajlandii, Grecji, jakichś innych wakacji, gdzie robiliśmy szalone rzeczy. Bardzo mi go brakuje i czasem, jak myślę, że go nie ma, to nie mogę w to uwierzyć, nie mogę się do tego przyzwyczaić i zaczynam myśleć: «co by było gdyby»

– powiedziała Monika Miller.