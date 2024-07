Monika Kuszyńska zaśpiewała w Pałacu Prezydenckim przy okazji wręczania nagród wolontariuszom. Prezydent Bronisław Komorowski wyróżnił osoby, które wspierają potrzebujących. Organizatorzy tego wyjątkowego spotkania wybrali właśnie Kuszyńską, aby zaśpiewała swoje piosenki.

Monika Kuszyńska odzyskała szczęście. Była wokalistka zespołu „Varius Manx” rozpoczęła solową karierę. Wszyscy obawiali się, czy piosenkarka odnajdzie w sobie siłę na występy przed publicznością. W wyniku wypadku w 2006 roku, Monika została sparaliżowana i do dziś porusza się na wózku inwalidzkim. Musiało minąć wiele lat, aby artystka pokazała się swoim fanom. Dziś Monika promienieje i jak sama kiedyś powiedziała, jest to zasługą nowej miłości.

Życzymy szczęścia i siły do dalszych działań artystycznych!

