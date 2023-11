Monika Kuszyńska i Kuba Raczyński poznali się jeszcze przed tragicznym wypadkiem, po którym to gwiazda nie może chodzić. Silne uczucie połączyło ich dopiero 5 lat później. A w 2011 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu.

- Przez kilka lat byliśmy z Moniką tylko znajomymi z zespołu. Dopiero po wypadku, jak ją odwiedziłem, to coś między nami zaiskrzyło. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Zawsze mi się podobała, ale to jest oczywiste, bo to piękna kobieta. Natomiast miłość to był pewien proces, który trwał i jest to chyba silna miłość - podkreślił Jakub Raczyński w materiale Uwagi TVN.