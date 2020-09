Szczere wyznanie Moniki Kuszyńskiej o macierzyństwie: "Muszę nauczyć Jeremiego i Kalinę, że mama nie jest gorsza od innych..."

Od wypadku samochodowego minęło już czternaście lat. W jego wyniku życie Moniki Kuszyńskiej zmieniło się diametralnie - artytka nie chodzi i porusza się na wózku. W wywiadzie dla "Party" zdecydowała się opowiedzieć o początkach swojego macierzyństwa. Dziś jest mamą Jeremiego i półtorarocznej Kalinki.

Dlaczego tak długo dojrzewała do decyzji, by zostać mamą? Czy musiała odnaleźć w sobie dużo siły, żeby móc wychowywać dzieci?

"Musiałam być nie tylko silna, ale też taka, która nie będzie miała problemu, by wyjść naprzeciw specyficznym wyzwaniom związanym z moją sytuacją. Bo przecież inne dzieci mogą moim zadawać trudne pytania na temat niepełnosprawności. Mogą nawet z niej szydzić lub jakoś próbować wykorzystać ten fakt. Muszę nauczyć Jeremiego i Kalinę, że to nie problem mieć mamę na wózku i że taka mama nie jest gorsza od innych. Do tego potrzebuję silnego poczucia własnej wartości i wspólnoty w rodzinie.