Przypomnijmy, że to nie pierwszy wypadek, którego uczestniczką była Esmeralda G. W styczniu doszło do podobnego zdarzenia. Wtedy to celebrytka zapewniała, że "otarcie się o śmierć" dało jej lekcję, która na pewno w przyszłości zaprocentuje.

Dzisiejsze otarcie się o śmierć uświadomiło mnie, aby zawsze cieszyć się chwilą obecną, nie zamartwiają się przeszłością bądź co ważniejsze przyszłością ... bo nigdy nie mamy pewności czy nadejdzie - napisała wtedy na Instagramie Esmeralda G.

Wygląda na to, że ta sytuacja nie nauczyła jej zbyt wiele. Siostra Esmeraldy G. rzuciła jednak nowe światło na te zdarzenia. Zobacz kolejny slajd!