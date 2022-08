Aktorka z serialu "Skazana" jest poważnie chora. "Dotarła do nas smutna informacja"

Monika Kuszyńska wspiera Kasię Moś ! Już dziś, 9 maja, reprezentantka Polski weźmie udział w pierwszym półfinale konkursu Eurowizji. Jak Kasia Moś poradzi sobie na scenie w Kijowie? Tego dowiemy się już za kilka godzin. Piosenkarkę wspierają gwiazdy, które brały udział w Eurowizji we wcześniejszych latach. Ostatnio kilka porad dla Kasi miała Cleo, teraz w sieci pojawiło się nagranie z przekazem od Moniki Kuszyńskiej, która wystąpiła podczas konkursu Eurowizji w 2015 roku. Zobacz: Tak Kuszyńska zaśpiewała w finale Eurowizji 2015. Nie zabrakło wzruszeń [WIDEO] Monika Kuszyńska trzyma kciuki za Kasię Moś Monika Kuszyńska zaledwie trzy miesiące temu urodziła swoje pierwsze dziecko. Młoda mama wróciła już do pracy do porodzie, jednak do tej pory nie pokazywała swoim fanom swoich zdjęć z koncertów. Teraz na swoim profilu na Facebooku pokazała, jak prezentuje się po porodzie. Monika Kuszyńska nagrała krótki film z apelem do fanów. Co powiedziała o Kasi Moś? Kasiu z całego serca życzę ci powodzenia w Kijowie. Czeka cię super wyzwanie, ale jesteś świetna więc na pewno sobie poradzisz. Trzymamy mocno kciuki wraz z całą Polską. Państwa na całym świecie, całą Polonię zachęcam do głosowania na Kasię Moś, naszą reprezentantkę w Kijowie. Powodzenia! Buziaki- powiedziała Monika Kuszyńska. My również mocno trzymamy kciuki za Kasię Moś i przyłączamy się do apelu Moniki Kuszyńskiej. Zobaczcie nagranie z udziałem młodej mamy! Zobacz także: Mąż Moniki Kuszyńskiej. „Nie poddała się zabiegowi, który mógł umożliwić jej powrót do zdrowia. Dla dobra dziecka” Monika Kuszyńska wspiera Kasię Moś. Już dziś Kasia Moś będzie walczyć o udział w finale Eurowizji.