Monica Bellucci skończy we wrześniu już 50 lat, ale patrząc na piękną Włoszkę można mieć wątpliwości. Wprawdzie na jej twarzy pojawiło się już kilka zmarszczek, co jest ostatecznym dowodem na to, że gwiazda nie jest stałą klientką chirurga plastycznego, ale to tylko dodaje jej urody. Bellucci przebywa obecnie w Cannes, gdzie promuje obraz "Le Meraviglie". Aktorka na jednym ze spotkań z prasą pojawiła się w obcisłej czerwonej sukience w czarne grochy i musimy przyznać, że takiej figury mogą jej pozazdrościć o połowę młodsze koleżanki.

Tak Monica Bellucci prezentowała się w Cannes na konferencji prasowej filmu "Le Meraviglie":