Joanna: Wydaje mi się, że tę kreację zaprojektował jakiś kowal. To strój przyszłościowy - jak obrośnie bluszczem, będzie nowa jakość! Nie jestem fanką taniej sensacji, lecz niektórzy nie mają wyboru. Pod tym wejściem do altany mogłoby się znaleźć wszystko. Mydło i powidło. Mamy jednak pożółkły dwuczęściowy strój do aerobiku dla zuchwałych. To nie jest śmieszne, tylko przykre.

Ada: Są rejony geograficzne, w których bramy i ogrodzenia kute to esencja szpanu. Ale ja chyna nie rozumiem tego klimatu i żałuję, że nie spalił go jednak piec hutniczy. A może to taki modowy pas cnoty? Bo chyba faktycznie łatwo nie będzie... Potraktujmy całość w kategoriach cepeliady w wersji fusion: piękna Słowianka w niepięknym gotyku. Powiało literackim dramatem Juranda ze Spychowa.