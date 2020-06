Modne klapki na lato 2020 z wyprzedaży! Te modele pasują do każdej stylizacji i kosztują mniej niż 40 zł

Klapki w sezonie wiosna-lato to absolutny must have w kobiecej garderobie. Są idealnym uzupełnieniem nie tylko wakacyjnych stylizacji, ale z powodzeniem możemy je nosić również na co dzień do zwiewnych sukienek czy szortów. Teraz na letnich wyprzedażach w sieciówkach można znaleźć prawdziwe perełki w super cenach. Modne klapki na lato w H&M kupimy już za 29 zł, w Reserved ceny zaczynają się od 39 zł, a w Zarze od 49 zł.

Jakie klapki warto kupić na letnich wyprzedażach?

Jednym z najmodniejszych modeli klapek na lato 2020 są mule. Prezentują się one elegancko i możemy założyć je nawet do wieczorowej stylizacji, eleganckiej sukienki czy letniego garnituru. Prawdziwym hitem wśród klapek są również modele z dużą klamrą. W H&M brązowe klapki w tym stylu kupimy za 34,90 z. Ta cena naprawdę zachęca do zakupu!

W Reserved na letnich przecenach królują klapki z szerokimi paskami. Płaskie modele kupimy już za 39 zł. Z kolei czarne klasyczne klapki na obcasie są przeceniona na 49 zł.

Mat. promocyjne

W H&M na wyprzedaży znajdziemy mnóstwo modnych klapek. A ich ceny zaczynają się od 29 zł. Modele na zdjęciu kosztują 29 zł i 34,90 zł.