Modne i wygodne buty na jesień 2020. Te 6 par od 99 złotych na spacerach sprawdzi się idealnie

Szukasz modnych i wygodnych butów na sezon jesień-zima 2020/2021? Tym razem zamiast seksownych botków czy kozakach postanowiliśmy znaleźć naprawdę wygodne buty! Oto 5 par, które sprawdzą się idealnie podczas jesiennych spacerów - zmiksowaliśmy typowo sportowe buty razem z wygodnymi botkami. Oto nasz redakcyjny wybór!

1. Botki Jenny Fairy (129 zł) dostępne w CCC lub na Eobuwie.pl to must have tej jesieni! Dlaczego? Ponieważ ultra ciężkie botki najlepiej na traktorowej platformie to największy hit tego sezonu. Są modne i wygodne!

JENNY FAIRY BOTKI DAMSKIE (129.99 zł)

2. Buty Salomon Vaya Urban Chic (479 zł) to dla nas najwygodniejsze buty, jakie możecie sobie wyobrazić. Na jesienno-zimowe spacery to prawdziwy ideał! Możesz je kupić w sklepach GO Sport lub na Eobuwie.pl.

SALOMON BUTY TREKKINGOWE (569 zł)

3. Teraz przyszedł czas na buty - wygodne, ale i niezwykle stylowe! Są modne, wydłużają nogi, są kobiece oraz każdej nawet najnudniejszej stylizacji dodają modowego charakteru. Poznajcie kowbojki od Gino Rossi (349,99 zł).

GINO ROSSI BOTKI DAMSKIE (349.99 zł)

4. Czarne sneakersy ze srebrnymi dodatkami od Calvina Kleina (359 zł, wcześniej 519 zł) to propozycja idealna na cieplejsze jesienne dni. Są lekkie, wygodne i wyglądają niezwykle stylowo. Skusisz się?

CALVIN KLEIN JEANS SNEAKERSY (519 zł 359 zł)

5. Mamy też dla was zupełnie inną propozycję - dla prawdziwych zmarzluchów! To odpowiednik niezwykle ciepłych i wygodnych niczym kapcie butów Emu. Propozycja od marki Big Star jest o wiele tańsza - model, który widzicie, kosztuje 99 zł (wcześniej 119 zł).

BIG STAR BRĄZOWE BUTY (119 zł 99 zł)

6. Na koniec coś jeszcze cieplejszego! To kozaki Jenny Fairy (129 zł), dzięki którym nie tylko twoim stopom, ale również łydkom i... udom będzie ciepło! Wysoka cholewka ochroni cię przed zimnem i wiatrem, a w dodatku będziesz wyglądać ultra modnie za dobre pieniądze! Wchodzicie w to?