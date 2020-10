Modne buty na jesień 2020. Te 7 par butów musi się znaleźć w Twojej jesiennej szafie

Jesień zbliża się do nas wielkimi krokami. Zapewne każda z nas przed nowym sezonem otwiera szafę i z przykrością stwierdza - nie mam co na siebie włożyć. My też znamy ten problem. Dziś przychodzimy z pomocą, która mamy nadzieję ułatwi Ci ten nachodzący sezon. Buty, to według nas najważniejszy dodatek całej stylizacji, to on decyduje o jej charakterze. Jeśli wybierzemy trampki wyjdziemy na miejską dziewczynę, szpilki kobietę z klasą a kalosze będą świadczyły o tym, że cenimy komfort.

Dziś przychodzimy z przeglądem jesiennego obuwia. Przejrzeliśmy światowe trendy, przeskrolowaliśmy całego Instagrama i obejrzeliśmy setki zdjęć aby wyłowić kilka najmodniejszych egzemplarzy. Każda z nas lubi coś innego, jedne kochają klasykę i minimalizm, z kolei drugie cenią sobie miejski, streetwear’owy look. W naszym przewodniku znajdzie się coś dla każdej z nas, warunek jest jeden musisz tak samo jak my, kochać modę i buty oczywiście.

Mokasyny - must have na jesień 2020

Na pierwszy ogień idą mokasyny, to klasyka sama w sobie. Ten model butów pokochały kobiety na całym świecie oraz wszystkie domy mody. Pasują dosłownie do wszystkiego, swój fenomen zawdzięczają uniwersalności i prostocie, która zawsze dobrze wygląda.

Mokasyny Gino Rossi, 299 zł

GINO ROSSI CZARNE LORDSY EOBUWIE 299.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Brązowe mokasyny BALDACCINI, 199 zł (wcześniej 249 zł)

BALDACCINI BRĄZOWE MOKASYNY EOBUWIE 249 zł 199 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Czółenka na jesień 2020 - czyli kompromis między szpilkami a płaskimi butami

Kolejną parą butów, które świetnie wyszczuplą nogi oraz nadadzą każdej stylizacji odrobinę kobiecości są czółenka. Idealnie komponują się z jesiennym trenczem, jeansami lub kwiecistymi sukienkami maxi. Jeśli cenisz komfort wybierz te na grubszym obcasie, zagwarantują komfort chodzenia.

Półbuty GINO ROSSI, 229 zł

GINO ROSSI CZÓŁENKA EOBUWIE 379 zł 229 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Półbuty WOJAS, 319 zł (wcześniej 399 zł)

WOJAS CZÓŁENKA NA OBCASIE EOBUWIE 399 zł 319 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Baleriny - noś je też jesienią!

Wiem, że baleriny nie każdej z nas będą kojarzyć się z jesienią, ale nam jak najbardziej. Są proste, uniwersalne i mają w sobie dziewczęcość, która nadaje lekkości każdej stylizacji. W tym sezonie odstawiłabym klasyczną czerń na półkę i zaszalała z kolorem, nam marzą się te w soczystej czerwieni.

Baleriny R.POLAŃSKI, 209 zł

R.POLAŃSKI CZERWONE BALERINY EOBUWIE 269 zł 209 zł ZOBACZ W SKLEPIE

CAPRICE CZERWONE BALERINY EOBUWIE 249 zł 189 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Sneakersy na jesień 2020 z wyprzedaży

Sneakersy chyba każda kobieta ma je w swojej szafie. Są miejskie, wygodne i świetnie się komponują z ubraniami smart, typu marynarka czy koszula. My jesteśmy zakochane w ich kolorach i fakcie, że wydłużają nogi. Naszym numerem jeden są te w kolorze bieli lub czerni z kolorowymi wstawkami. PS. Najmodniejsze it girls noszą je w połączeniu z sukienkami .

Białe sneakersy, 379 zł, NIKE

NIKE SNEAKERSY DAMSKIE EOBUWIE 529 zł 379 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Odjechane czarne sneakersy marki Adidas, 199 zł

ADIDAS SNEAKERSY DAMSKIE EOBUWIE 399 zł 259 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Botki na jesień 2020 - postaw na brąz i klasykę

Nam z jesienią najbardziej kojarzą się botki, według nas powinny być masywne, skórzane, wygodne i na lekkim obcasie, aby nasze nogi wyglądały jeszcze lepiej. Jesteśmy nudni, ale w kwestii tego obuwia stawiamy na klasykę. W tym sezonie postawiliśmy na czerń i karmel, który pasuje do większości grubych swetrów i płaszczy.

Botki WOJAS w kolorze brązowym, 439 zł

WOJAS BOTKI NA OBCASIE EOBUWIE 439 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Botki ze zwierzęcymi wzorami

Z kolei jeśli chcesz poeksperymentować z modą, wprowadzić nieco szaleństwa do swojej szafy polecamy z pełną odpowiedzialnością kowbojki. Tym razem nie w klasycznym czarnym lub karmelowym kolorze. Stawiamy na kolor, wzór, fakturę skóry. W połączeniu z total lookiem w czerni będą wyglądały jak z wybiegów topowych projektantów.

R.POLAŃSKI BRĄZOWE BOTKI EOBUWIE 419 zł 299 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Botki EVA MINGE, 419 zł

EVA MINGE KOWBOJKI EOBUWIE 599 zł 419 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Kalosze? Na jesień będą idealne!

Według nas najbardziej niedoceniona część garderoby. Są kojarzone z wygodą, prostotą, ale nie z modą. My postanowiliśmy w tym sezonie odczarować ich złą opinię. Mowa o kaloszach, butach, które poza komfortem mogą również wyglądać modnie i miejsko. Wystarczy dobrać odpowiedni model. Nas zauroczyły te klasyczne długie! W nich żaden deszcz nie będzie wam straszny!

Kalosze HUNTER, 499 zł

HUNTER KALOSZE DAMSKIE EOBUWIE 579 zł 499 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Buty, to według nas najistotniejsza część garderoby, zwykłe jeansy i ramoneskę potrafią zamienić w miejską stylizację. Zmiana mokasynów w czółenka sprawi, że będziemy wyglądać bardziej kobieco, a gdy porzucimy je na rzecz kaloszy dostaniemy komfort i wygodę. W jesiennej garderobie trzeba postawić na wygodę, jakość i komfort, a i oczywiście na trendy, które są nieodłącznym elementem zakupów.

Na który z modeli się zdecydujesz?