Wczorajszy pokaz MMC na sezon pre-fall 2014 okazał się wielkim sukcesem. Nie tylko na wybiegu można było oglądać świetne projekty, ale i na czerwonym dywanie.

Reklama

Przeczytajcie więcej o projektach MMC

Sylwia Gliwa na imprezie pojawiła się w modnym komplecie od est by eS. Aktorka w printach z zimowej kolekcji tej polskiej marki wyglądała świetnie i świeżo. Legginsy, które miała na sobie to koszt 199 złotych, zaś podwiniętej na potrzeby stylizacji tuniki - 420 złotych. A do tego miała doskonałą fryzurę!

Reklama

Joanna Horodyńska w miedzianej marynarce w stylu lat 80. prezentowała się super. W końcu niemal wszystko, co miała na sobie było z metką MMC. Zaś Paulina Sykut w połyskującym wdzianku wyglądała elegancko i modnie.

Zobaczcie więcej zdjęć gwiazd na pokazie MMC pre-fall 2014: