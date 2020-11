Małgorzata Kożuchowska znów zachwyca swoją stylizacją! Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciła fantastyczna kurtka aktorki. Ten model będzie prawdziwym hitem nadchodzących, zimowych miesięcy. Jeśli zatem jeszcze rozważacie zakup modnej kurtki, to koniecznie powinnyście zwrócić uwagę na ten model. Wiemy gdzie i za ile go dostaniecie! Zobaczcie same!

Zobacz także: Modne płaszcze i botki na jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska postawiła na zestaw idealny!

Moda jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska w hitowej kurtce, która będzie rządzić w nadchodzących miesiącach! Znamy markę i cenę!

Małgorzata Kożuchowska to prawdziwa ikona stylu! Od wielu lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek. Jej stylizacje zawsze przyciągają wzrok tysięcy fanek, które często inspirują się swoją idolką. Gwiazda w swoich total lookach stawia zazwyczaj na elegancję. Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu co jakiś czas możemy zobaczyć kolejne stylizacyjne perełki Małgorzaty Kożuchowskiej.

Tym razem gwiazda pochwaliła się jesienną sesją zdjęciową, którą zrobił jej syn Jaś.

Mamo! Rób tak!!!🙊🤣💃🍁🐿 Autor sesji: Jaś❤️Modelka: Mama😘 Enjoy!!!💝 - napisała pod zdjęciami aktorka.

Małgorzata Kożuchowska na tę wyjątkową sesję zdjęciową zdecydowała się wybrać fantastyczną pikowaną kurtkę, w odcieniu pudrowego różu. Ten sezon zdecydowanie należy do tego koloru i gwarantujemy, że ożywi on Wasze jesienno-zimowe szafy. Zobaczcie, jak wspaniale wygląda w tej kurtce gwiazda.

Instagram

Kurtka, którą ma na sobie gwiazda to model marki Bizuu. Możecie ją dostać na stronie bizuu.com w cenie 1299 zł. Kurtka będzie wspaniale łączyć się zarówno ze sportowymi total lookami, jak i tymi bardziej eleganckimi. I jak Wam się podoba? Skusicie się na taki model?

Mat. prasowe

Jedno jest pewne - będzie to totalny hit nadchodzących, zimowych miesięcy! My nie możemy oderwać od niej wzroku.