Moda jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska w fantastycznych sneakersach z CCC za mniej niż 180 złotych! Ten model to prawdziwy hit

Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny zachwyciła swoją elegancką stylizacją. Tym razem nasze serca totalnie skradły fantastyczne buty gwiazdy - modne sneakersy z CCC, które dostaniecie w naprawdę dobrej cenie. Są nie tylko modne i stylowe, ale co najważniejsze, nie nadwyrężą domowego budżetu. Każda kochająca modę kobieta powinna je mieć w swojej garderobie!

Moda jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska w kultowych sneakersach z CCC

Nie bez przyczyny Małgorzata Kożuchowska jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek! Gwiazda to prawdziwa ikona stylu, a jej total looki zawsze są dopracowane w każdym calu. Modowa wpadka u Małgorzaty Kożuchowskiej? To niemożliwe! Aktorka zawsze wygląda elegancko i z klasą, a każda jej stylizacja zachwyca tysiące fanów.

Aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu co chwila możemy podziwiać jej kolejne, modowe perełki. Małgorzata Kożuchowska w swoich social mediach zgromadziła już ponad milion obserwatorów, a fanki uwielbiają podziwiać jej kolejne stylizacje i czerpać z nich inspiracje.

Tym razem gwiazda zdecydowała się połączyć wygodę z elegancją. Aktorka założyła eleganckie spodnie w odcieniu szarości, prostą bluzkę odcieniu beżu oraz długi płaszcz w tym samym kolorze. Do tego Małgorzata Kożuchowska zestawiła wszystko z fantastycznymi sneakersami z CCC! Zobaczcie sami to świetne połączenie wygody i elegancji! (Aby zobaczyć kolejne zdjęcie, kliknij strzałkę w prawo).

Sneakersy Małgorzaty Kożuchowskiej to totalny hit! Buty to połączenie czerni oraz motywu łudząco podobnego do imitacji skóry węża. Doskonale sprawdzą się zarówno z luźnymi zestawami, jak i w eleganckim połączeniu - tak, jak zrobiła to Małgorzata Kożuchowska! Oprócz tego, że są modne i po prostu piękne, to do tego w bardzo dobrej cenie - kosztują tylko 179,99 zł. Jeśli zatem poszukujecie jeszcze idealnych sneakersów, to koniecznie powinnyście rozważyć zakup takiego modelu.

Mat. prasowe

I jak Wam się podoba kolejna stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej? Aktorka naprawdę nie przestaje nas zachwycać! Ostatnio podziwialiśmy jej fantastyczne botki, które również dostaniecie w CCC.