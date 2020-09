Moda jesień 2020. Lidl sprzedaje kurtkę za 50 złotych, która wygląda identycznie jak ta z Reserved

Lidl ponownie wprowadza do sprzedaży hitową modną kurtkę na jesień, która cieszy się niesłabnącym również w tym roku zainteresowaniem. Srebrna termiczna kurtka marki Esmara była dostępna już w ubiegłym roku w sprzedaży, jednak Lidl postanowił wprowadzić ją znów do swojej - tym razem jesiennej oferty. Kurtka dostępna jest w trzech kolorach (niebieski, czarny, srebrny), jednak my uważamy, że powinnyście wybrać tę w kolorze srebrnym. Termiczna kurtka z Lidla na wiosnę kosztuje 59 złotych - co ciekawe, niemal identyczną znaleźliśmy w ofercie z ubiegłego roku w Reserved, z tym że ta byłą soporo droższa i kosztowała 139 złotych. Różnica w cenie jest spora, ale kiedy patrzymy na te dwa modele - naszym zdaniem, nie różnią się one absolutnie niczym - oprócz oczywiście ceną.

Tak wygląda kurtka termiczna z Lidla. Kosztuje 59,99 zł, jest dostępna w rozmiarach od 34 do 44. Taka kurtka na jesień sprawdzi się idealnie - jest niezwykle lekka, ale jednocześnie bardzo ciepła. Będzie pasować do tysiąca waszych jesiennych stylizacji. Co najważniejsze, wybrany model jest też wodoodporny i ochroni cię przed wiatrem. Skusicie się?

Mat. pras. lidl

Niemal identyczną kurtkę mogliście kupić w Reserved w ubiegłym sezonie. Kosztowała 139,99 zł.

W Reserved dostępna jest jeszcze cieplejsza wersja podobnej kurtki - kurtka z ociepleniem z recyklingu z kolekcji ECO AWARE kosztuje 159,99 zł.