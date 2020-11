Katarzyna Cichopek doskonale wie, jak wyglądać modnie i stylowo. Po raz kolejny podziwiamy jej fantastyczną stylizację, od której naprawdę ciężko jest oderwać wzrok. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły kultowe kozaki, które są totalnym hitem sezonu jesień - zima 2020. Jeśli jeszcze zastanawiacie się nad zakupem nowych butów na nadchodzące miesiące, to koniecznie powinnyście zwrócić uwagę na tę propozycję.

Zobacz także: Moda jesień 2020. Kasia Cichopek w botkach za 4000 zł, które kochają gwiazdy. Tę markę kocha też Agnieszka Woźniak-Starak!

Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek zachwyca jesienną stylizacją! Jej kozaki to absolutny must have na nadchodzące miesiące

Katarzyna Cichopek to ikona stylu i klasy. Aktorka należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Możemy ją zobaczyć zarówno w eleganckich zestawach jak i luźnych total lookach. Fanki gwiazdy uwielbiają oglądać jej stylizacje, z których często czerpią inspiracje. Instagramowy profil Kasi Cichopek obserwuje aż 412 tys. internautów. Dzięki temu, że gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to po raz kolejny możemy podziwiać jej fantastyczny total look.

Aktorka często w swoich stylizacjach stawia na prostotę - wystarczą tylko dwa, trzy elementy garderoby, aby całość wyglądała naprawdę obłędnie pięknie. Tak się stało również i tym razem. Kasia Cichopek zdecydowała się założyć sweter w odcieniu różu, krótką spódnicę z oryginalnym wzorem oraz fantastyczne, beżowe kozaki. Sami spójrzcie, jak wspaniale wygląda całość!

Instagram

Również fani Kasi Cichopek zostawili jej mnóstwo komplementów w komentarzach pod postem. Buty aktorki w szczególności przypadły im do gustu.

- Super buty 😁 - Zjawiskowa ❤️😍😘 - Ślicznie Kasiu wyglądasz 😘😘😘😘 - Cudowne kozaczki... Zakochałam się - Ślicznie wyglądasz Kasiu 🤩 zresztą jak zawsze ❤️ ❤️ ❤️. Pozdrawiam serdecznie i przesyłam buziaczki 💋 💋 💋 😘 - piszą fani.

Gdzie zatem możecie kupić te cudowne kozaki? Otóż jest to model marki Carinii, który możecie znaleźć na stronie internetowej sklep.carinii.com.pl. Buty, które ma na sobie Kasia Cichopek, są dostępne w cenie 569 złotych.

Mat. prasowe

I jak Wam się podobają? Skusicie się na taki model? Kasia Cichopek bardzo je polubiła, ponieważ już kilka dni temu widzieliśmy ją właśnie w tych kozakach. Wtedy jednak aktorka zdecydowała się je połączyć ze spodniami. W obydwu wersjach wygląda to świetnie!