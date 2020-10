Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek w kultowych botkach, które kochają gwiazdy. Ten model kosztuje ponad 4000 zł 

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co jest modne i stylowe i co chwila zachwyca nas swoimi total lookami. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły jej przepiękne botki, które są absolutnym hitem najbliższych miesięcy. Zatem jeśli jeszcze rozglądacie się za idealnymi butami na sezon jesienno - zimowy, to koniecznie zobaczcie tę propozycję!

Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek w botkach od Isabel Marant

Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Piękną aktorkę możemy zobaczyć zarówno w eleganckich zestawach jak i luźnych total lookach. Ostatnio zachwyciła nas płaszczem w kratę i wełnianym beretem w iście paryskim stylu. Dziś widzimy ją w nieco innej, ale równie zachwycającej odsłonie! Dzięki temu, że aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, często możemy podziwiać jej fantastyczne, modowe perełki.

Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły buty gwiazdy. Aktorka zdecydowała się na czarne botki od Isabel Marant ze zdobieniami ze sztucznych pereł. Taki model świetnie sprawdzi się zarówno w połączeniu ze spodniami, jak i sukienkami! Kasia Cichopek zdecydowała się do nich dobrać obcisłe, czarne spodnie ze sztucznej skóry, krótki sweterek w jasnym odcieniu oraz jeansową, ocieplaną kurtkę. Całość wygląda naprawdę wspaniale! Zobaczcie sami.

Również fanki Katarzyny Cichopek są zachwycone zarówno jej butami, jak i całą stylówką!

- Super stylówka😍skąd botki Pani Kasiu, pozdrawiam 😘

- Kasia świetnie wyglądasz!!!

- Ładne buciki

- Przepiękna 😍😊 - piszą fani.

A Wam jak się podoba? Botki od Isabel Marant są ostatnio numerem jeden wśród polskich gwiazd. Kasia Cichopek zdecydowała się na model w cenie ok. 4400 zł!

Mat. promocyjne

Na buty od francuskiej projektantki zdecydowała się między innymi Agnieszka Woźniak - Starak, która jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek!