Katarzyna Cichopek lubi eksperymentować ze swoimi stylizacjami. Tym razem zdecydowała się postawić na totalną wygodę i założyła fantastyczne, luźne jeansy, które królują w tym sezonie! Tak, tak - zapomnijcie o obcisłych spodniach, bowiem tej jesieni stawiamy na luz, a ta propozycja z pewnością spodoba się paniom, które na co dzień wolą wygodne sneakersy, niż szpilki. Zobaczcie!

Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek w najmodniejszych spodniach tej jesieni! To idealny model dla kobiet, które kochają luz!

Katarzyna Cichopek należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Piękną aktorkę możemy zobaczyć zarówno w eleganckich zestawach jak i luźnych total lookach. Ostatnio zachwyciła nas płaszczem w kratę i wełnianym beretem w iście paryskim stylu. Dziś zaś widzimy ją w zupełnie innej, wygodnej odsłonie! Dzięki temu, że aktorka jest bardzo aktywna na Instagramie, często możemy podziwiać jej fantastyczne, modowe perełki.

Tej jesieni w modzie jest pełny luz i wygoda. Wygląda na to, że gwiazda "M jak miłość" doskonale o tym wie! Aktorka zachwyciła nas swoimi szerokimi jeansami z wysokim stanem, które idealnie pasują do sneakersów. Ten model spodni powinien zagościć w szafie każdej kobiety, która kocha modę! Katarzyna Cichopek zdecydowała się do nich dobrać brązowy sweter oraz płaszcz (tzw. miś), w podobnym kolorze.

Również fani aktorki w większości są zachwyceni jej najnowszą stylizacją.

- Pełen luz 👍 - Pięknie wyglądasz Kasiu 💖💖💖💖 - Stylowo ❤️ - Takie portki jednak trzeba lubić. Ale ładnemu we wszystkim ładnie😊 - Piękna stylizacja😍😍😍 - piszą fani.

A Wam jak się podoba? Skusiłybyście się na takie spodnie?