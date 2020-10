Moda jesień 2020. Kasia Tusk w kozakach znanej polskiej marki! W tych butach zakochały się influencerki

Kasia Tusk to ikona stylu i klasy! Doskonale wie co jest modne, a od jej stylizacji ciężko oderwać wzrok. Tak również stało się i tym razem! Gwiazda zachwyciła nas swoimi butami znanej polskiej marki. Są eleganckie i pasują do wszystkiego! Zobaczcie sami.

Zobacz także: Kasia Tusk pozuje w seksownej mini na pięknym zdjęciu z wakacji! To polska marka i wiemy, gdzie taką kupicie

Moda jesień 2020. Kasia Tusk w fantastycznych kozakach znanej polskiej marki!

Kasia Tusk od lat zachwyca nas swoim stylem. Zawsze elegancka i pełna klasy blogerka, doskonale wie co jest modne i stylowe. Internautki kochają jej total looki i często inspirują się stylówkami gwiazdy. Kasia Tusk zgromadziła spore grono fanów na Instagramie. Jej poczynania śledzi ponad 375 tys. internautów. W jednym z jej najnowszych postów możemy zobaczyć kultowe kozaki znanej polskiej marki - Kazar.

W skład całej stylizacji gwiazdy wchodzą: overisze'owy sweter w odcieniu wanilii pod który Kasia Tusk założyła białą koszulę z kołnierzykiem. Jednak to buty najbardziej skradły serca internautek.

- Wspaniała stylizacja! 🤍🤍🤍 - Przepiękne są te buty! 😍 Idealne do jesiennych stylizacji, oczywiście gdy nie pada🙈 - Pięknie ❤️ buty śliczne 😍 - Cudne te buty! 🙌🏼😍 - Boskie buty 🤎 - piszą internautki.

Jak już wspomnieliśmy, są to ponadczasowe kozaki marki Kazar. Ten konkretny model (Roseau) w odcieniu beżu kosztuje 699 złotych. Kozaki na niskim obcasie są nie tylko wygodne, ale będą także świetnie się prezentować zarówno ze spodniami, tunikami jak i sukienkami. Jeśli zatem jeszcze rozglądacie się za butami na sezon jesienno - zimowy, to koniecznie powinnyście rozważyć tę propozycję.

Instagram/ Mat. pras.

A Wam, jak się podobają? Skusicie się na taki model? My mówimy wielkie wow!