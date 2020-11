Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek już ma idealne botki na nadchodzące miesiące! Wiemy, gdzie je kupić!

Katarzyna Cichopek po raz kolejny pochwaliła się fantastyczną stylizacją! Gwiazda aktualnie przebywa nad polskim morzem i korzysta ze sprzyjającej pogody. Tym razem aktorka zachwyciła nas swoimi botkami, które będą rządzić w najbliższych miesiącach. Znamy ich markę i cenę! Koniecznie zobaczcie!

Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek w boskich botkach, które będą rządzić w nadchodzących miesiącach

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co jest modne i stylowe. Aktorka należy do grona gwiazd, które przywiązują ogromną wagę do swoich stylizacji. Bardzo często możemy zobaczyć ją w eleganckich zestawach, ale jej wygodne i luźne total looki, również robią furorę wśród internautów.

Fanki gwiazdy uwielbiają oglądać jej stylizacje, którymi bardzo często się inspirują. Instagramowy profil Kasi Cichopek obserwuje aż 413 tys. internautów. Aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a my dzięki temu po raz kolejny możemy podziwiać jej fantastyczny total look.

Tym razem Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciem z Sopotu. Na jesienny spacer po plaży wybrała czarne obcisłe spodnie, puchową kurtkę w tym samym kolorze, szarą czapkę oraz małą torebkę Pinko. Ale nam najbardziej w oko wpadły jej buty! Gwiazda zdecydowała się na czarne, wiązane botki marki Carinii, które teraz królują w trendach. Będą wspaniale łączyć się z różnymi elementami garderoby, są naprawdę uniwersalne. Możecie je dostać w cenie 549 złotych!

Instagram

Fanki są zachwycone najnowszą stylizacją Kasi i dopytują niemalże o każdy element jej total looku.

- Śliczna kurtka, można wiedzieć gdzie ją Pani kupiła ?😘

- Super czapka. Od dawna takiej szukam. Można namiary na kupno czapki?

- Kasiu, świetna stylizacja, zdradzisz proszę skąd kurtka 😍😍? Pozdrawiam

- Czy mogę wiedzieć jakiej firmy jest kurtka, czy jest to MK?

- Można wiedzieć co to za buciki?

- Fajna torebka👍 - piszą fani.

Jak widać, Kasia Cichopek znów zrobiła wrażenie! A Wam, jak się podoba? Niedawno aktorka zdecydowała się połączyć właśnie te buty z długa spódnicą, co również wyglądało fantastycznie!