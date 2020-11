Moda jesień 2020: Basia Kurdej-Szatan wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w płaszczu za 3000 zł! Ale ona wygląda! 

Basia Kurdej-Szatan zachwyca swoją formą po narodzinach małego Henia! Aż trudno uwierzyć, że jej drugie dziecko przyszło na świat zaledwie dwa miesiące temu! Aktorka zwraca uwagę nie tylko idealną figurą ale również szałowymi stylizacjami. Spójrzcie tylko na jej najnowszy nabytek! Ten płaszcz z paskiem w talii wydobywa z sylwetki wszystko to, co najlepsze! Model, który wybrała Basia Kurdej-Szatan kosztuje prawie 3000 zł i trudno oderwać od niego wzrok! Taki look zaprezentowała dziś w "Dzień Dobry TVN". Zobaczcie, gdzie możecie go dorwać.

Zobacz także: Barbara Kurdej-Szatan ogłosiła wielką nowinę. Fani składają gratulacje!

Moda na jesień 2020: Basia Kurdej-Szatan w idealnym płaszczu na chłodne dni

Basia Kurdej-Szatan zestawiła elegancki płaszcz Marc Cain z odważnymi kozakami za kolano. Ten zestaw robi piorunujące wrażenie! Taki płaszcz to idealna propozycja na romantyczny spacer ale także służbowy look. Dobrze będzie się sprawdzał zarówno z eleganckimi jak i casualowymi stylizacjami.

Ciemny płaszcz podkreślający talię to nie jedyny model od Marc Cain, który w swojej szafie ma Basia Kurdej-Szatan. Niedawno zachwyciła swoją beżową stylizacją, którą dopełniła pluszowym ciepłym okryciem w jasnej kolorystyce.

A Wy macie już swoich jesienno-zimowych ulubieńcow, jeżeli chodzi o mroźny sezon 2020/2021? Zobaczcie jak aktorka prezentowała się podczas dzisiejszej wizyty w "Dzień Dobry TVN"

Zobacz także: Moda jesień 2020. Basia Kurdej-Szatan w płaszczu idealnym na jesień i zimę. Kosztuje 1800 zł, my znaleźliśmy podobne już za 200 zł

Basia Kurdej-Szatan zachwyca poporodową figurą! Jak to możliwe, że chwilę temu została mamą?

Ta młoda mama wygląda szałowo! W dodatku jak zawsze z klasą. Tym razem Basia Kurdej-Szatan postawiła na płaszcz z kolekcji Marc Cain. To model Glamurous i kosztuje 2999 zł.

Mat. promocyjne

To zdecydowanie jej ulubiony płaszcz w tym sezonie. Paparazzi przyłapali Basię Kurdej-Szatan pod studiem "Dzień Dobry TVN" w sobotni poranek. Trudno uwierzyć, że niedawno została mamą po raz drugi. Spójrzcię na tę figurę!

Do płaszcza dobrała również sukienkę projektu Marc Cain. Jest model stworzony z wegańskiej skóry, a jej koszt to aż 1729 zł!