Wściekły Michał Wiśniewski: "Traktuje się nas jak bydło"! Mocne nagranie lidera Ich Troje

Michał Wiśniewski skomentował obostrzenia dotyczące koncertów w Polsce w dobie koronawirusa. Lider zespołu "Ich Troje"opublikował na Instagramie mocne nagranie, w którym komentuje sytuację większości muzyków w naszym kraju.

Michał Wiśniewski nie ukrywa, że ma już dość i w zdecydowany sposób komentuje decyzję według której artyści mogą organizować koncerty w plenerze i tylko na 150 osób.

Michał Wiśniewski o zakazach na koncertach

Kilka tygodni temu władze zdecydowały o zdjęciu kolejnych obostrzeń w naszym kraju. Dziś na świeżym powietrzu - z zachowaniem odpowiedniej odległości od innych - nie musimy nosić maseczki ochronnej, nie ma już limitów osób, które mogą przebywać jednocześnie w sklepach, otwarto restauracje, salony fryzjerskie czy siłownie.

Według nowych rozporządzeń również artyści mogą wrócić do swojej pracy - mogą koncertować, ale tylko w plenerze, a na imprezie może być maksymalnie 150 osób. Takie rozwiązanie nie podoba się artystom, którzy coraz głośniej apelują o zmianę wytycznych.

Mocno w tej sprawie wypowiedział się Michał Wiśniewski. Lider "Ich Troje" opublikował w sieci nagranie, w którym komentują sytuację swojego zespołu.

(...) Od roku przygotowuję się do jubileuszowego 25-lecia zespołu. Mamy bardzo fajnych, wspaniałych fanów, genialnych - oni wszystko rozumieją, musimy przełożyć wszystkie koncerty. Dobra, zrobiliśmy to. Nie było to proste, żeby przełożyć daty w dziesięciu największych amfiteatrach w Polsce. (...) Nie byłoby w tym nic złego, wszyscy musimy się jednoczyć, bo są ciężkie czasy i musimy sobie jakoś radzić. Wiadomo - "zostań w domu", "noś maseczki", noś, k...a, majtki. I stanik jeszcze najlepiej do tego, na ryju. Wszystko tak pękło we mnie, bo mam dość słodkiego pierdzenia. Dlaczego mam go dość, słodkiego pierdzenia? Bo się zesrywamy, żeby robić wszystko, co możliwe, żeby się czymś zająć. To nie jest tak, że nie mamy co robić. Nagraliśmy w międzyczasie płytę, którą musieliśmy odłożyć na półkę. Nawet nie jesteśmy w stanie jej promować, bo jak?- mówił Michał Wiśniewski.

W dalszej częśći swojego nagrania Michał Wiśniewski wskazywał, że inne branże zostały już otwarte, ale tylko artyści wciąż mają narzucone obostrzenia.

Ja rozumiem, że ważni są fryzjerzy. Jak najbardziej - popatrzcie na mnie, k...a. Ja sobie zdaję sprawę, że najważniejsze są paznokcie, że ważne jest jedzenie i chodzenie do restauracji. Że w Biedronce może być teraz milion ludzi z jednym koszykiem, mogą się całować, pluć na siebie. Że otworzyli nawet stadiony zasrane, bo ja nie jestem wielkim fanem piłki - oczywiście bardzo fajnie, bo sport jest ważny. Wszystko rozumiem, wszystko do mnie dociera, ale czy ja naprawdę teraz, wynajmując amfiteatr na 10 tysięcy ludzi, muszę się zastanawiać, jak usadzić tych 150 osób? Przecież to wszystko kosztuje pieniądze. Tu nie chodzi o moje widzimimisię. (...) Otworzyliście już praktycznie wszystko, tylko dowcipkujecie sobie z artystami. Nawet komuniści wiedzieli bardzo dobrze, że nie wolno artystów wk....ć do tego stopnia. Bardzo przepraszam za słowo, ale we mnie tak rzeczy wybuchają, bo to jest - nazywamy to bardzo prosto - hipokryzją. Już komuniści wiedzieli, że o artystę trzeba zadbać, robiąc im połowę podstawy opodatkowania czy przynajmniej tak, żeby się nie odzywali - mówił lider "Ich Troje".

Michał Wiśniewski uderza w polityków, którzy przed wyborami prezydenckimi spotykają się z tłumami swoich sympatyków na wiecach.

(...) Codziennie w wiadomościach widzę kandydatów - bez wyjątku, nie tylko pana Dudę czy Trzaskowskiego, ale wszystkich kandydatów, u których zbierają się tłumy narodu bez maseczek. Oglądając to, mam wrażenie, że oni założyli maseczkę przez przypadek, żeby nikt się nie dop....ił. Tylko ja widziałem te zdjęcia z Gdańska? Ile tysięcy ludzi tam stało? Jasne, można powiedzieć, że kampania jest najważniejsza, ale teraz mam wrażenie, że słowa Kazika: "Twój ból jest większy niż mój" nabierają zupełnie innego znaczenia - mówił Michał Wiśniewski. (...) - Ludzie, zastanówcie się. Czy możecie chociaż raz na tych wiecach powiedzieć z grzeczności: "Pooglądajcie sobie z telewizji"? A jeżeli jesteście pewni, że im nic nie grozi, to powiedzcie: "idźcie na koncerty, idźcie się wyszaleć". Ta panika, którą siejecie, powoduje jedną ważną rzecz - że my nie ockniemy się z tego bardzo, bardzo długo. Zawsze powtarzałem, że gram przede wszystkim dla siebie i jakoś sobie poradzę. Ale co z resztą? A przede wszystkim, co z tą hipokryzją? Panie Trzaskowski, panie Duda, panie Bosak, panie Hołownia - jak to jest? Co możecie zrobić dla nas? - pytał lider "Ich Troje".

Jak na mocne nagranie nagranie Michała Wiśniewskiego zareagowali internauci?

- Brawo Michał cała prawda w jednym filmie i faktycznie jakoś o artystach cisza, wszyscy inni juz pracują a wy nawet nie na pol gwizdka...

- Sama prawda nikt by tego tak nie ujął jak ty

- Mądrze powiedziane ❤️ - komentują nagranie na Instagramie.

Zgadzacie się z opinią Michała Wiśniewskiego? Zobaczcie całe nagranie wokalisty!

