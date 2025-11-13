Co roku w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku zgłaszane są liczne propozycje, które następnie zostają skrupulatnie weryfikowane przez jury. Tegoroczny konkurs jest już w ostatecznej fazie. W czwartek, 13 listopada, ogłoszono listę 15 słów i zwrotów, które znalazły się w finale. Co oznaczają? Sprawdźcie. Niektóre mogą was zaskoczyć.

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 w finałowej fazie

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 to jubileuszowa, dziesiąta edycja popularnego plebiscytu organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Konkurs co roku wyłania słowo, które w danym czasie najlepiej oddaje język młodego pokolenia. W tym roku zaskakuje nie tylko zestawem finałowych propozycji, ale i siłą oddziaływania językowych trendów z TikToka oraz muzyki.

Głosować mogą internauci, którzy zdecydują, które z 15 słów zasługuje na miano najważniejszego młodzieżowego wyrażenia 2025 roku. Finałowe głosowanie rozpoczęło się 13 listopada i potrwa do 30 listopada 2025 roku. Wyniki ogłoszone zostaną w grudniu.

Lista finałowych 15 słów – co znaczą?

Poniżej prezentujemy wszystkie słowa, które trafiły do finału plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2025, wraz z ich znaczeniem:

6 7 – idiom liczbowy pochodzący z utworu Skrilla "Doot Doot". Popularność zyskał dzięki koszykarzowi LaMelo Ballowi i memowi „6 7 Kid”. Słowo to może wyrażać radość, ekscytację, być żartem lub służyć podtrzymaniu rozmowy.

– idiom liczbowy pochodzący z utworu Skrilla "Doot Doot". Popularność zyskał dzięki koszykarzowi LaMelo Ballowi i memowi „6 7 Kid”. Słowo to może wyrażać radość, ekscytację, być żartem lub służyć podtrzymaniu rozmowy. brainrot – słowo opisujące wiralowe treści tworzone przez użytkowników TikToka. Pochodzi z angielskiego i oznacza dosłownie "gnicie mózgu", używane w kontekście rozrywkowych i bezcelowych materiałów.

– słowo opisujące wiralowe treści tworzone przez użytkowników TikToka. Pochodzi z angielskiego i oznacza dosłownie "gnicie mózgu", używane w kontekście rozrywkowych i bezcelowych materiałów. bro – skrót od "brother", oznacza bliskiego znajomego lub przyjaciela.

– skrót od "brother", oznacza bliskiego znajomego lub przyjaciela. fr – od angielskiego "for real". Znaczy „naprawdę”, używane w znaczeniu potwierdzenia lub ironicznie.

– od angielskiego "for real". Znaczy „naprawdę”, używane w znaczeniu potwierdzenia lub ironicznie. freaky – określenie na coś dziwnego, ekscentrycznego lub przekraczającego normy społeczne.

– określenie na coś dziwnego, ekscentrycznego lub przekraczającego normy społeczne. GOAT – skrót od "Greatest Of All Time". Oznacza osobę najlepszą w danej dziedzinie, niepokonaną.

– skrót od "Greatest Of All Time". Oznacza osobę najlepszą w danej dziedzinie, niepokonaną. klasa – wyraz pozytywnej oceny i aprobaty, często używany w wyrażeniu "pierwsza klasa".

– wyraz pozytywnej oceny i aprobaty, często używany w wyrażeniu "pierwsza klasa". lowkey – zapożyczenie z angielskiego, oznacza „trochę, subtelnie, do pewnego stopnia”.

– zapożyczenie z angielskiego, oznacza „trochę, subtelnie, do pewnego stopnia”. OKPA – połączenie "OK" i "pa", używane jako pożegnanie. Wymawiane jako "okpa" lub "okejpa".

– połączenie "OK" i "pa", używane jako pożegnanie. Wymawiane jako "okpa" lub "okejpa". skibidi – słowo bez konkretnego znaczenia, wyrażające emocje. Może sugerować, że coś jest atrakcyjne, ciekawe lub po prostu super.

– słowo bez konkretnego znaczenia, wyrażające emocje. Może sugerować, że coś jest atrakcyjne, ciekawe lub po prostu super. slay – oznacza "świetnie, doskonale", używane jako wyraz uznania dla kogoś lub czegoś wyjątkowego.

– oznacza "świetnie, doskonale", używane jako wyraz uznania dla kogoś lub czegoś wyjątkowego. szacun – skrót od "szacunek", używany jako wyraz podziwu.

– skrót od "szacunek", używany jako wyraz podziwu. szponcić/szpont – może oznaczać dezaprobatę (np. cwaniaczyć) lub podziw (np. robić coś szalonego, ciekawego).

– może oznaczać dezaprobatę (np. cwaniaczyć) lub podziw (np. robić coś szalonego, ciekawego). tuff – od angielskiego "tough", początkowo oznaczało "trudny", obecnie "atrakcyjny, fajny". Często używane na TikToku.

– od angielskiego "tough", początkowo oznaczało "trudny", obecnie "atrakcyjny, fajny". Często używane na TikToku. twin – osoba, z którą mamy silną więź i podobne upodobania. Zapożyczenie z angielskiego "twin" - bliźniak.

Gdzie i do kiedy można oddać głos?

Głosowanie w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2025 odbywa się online. Każdy może oddać swój głos na stronie internetowej: sjp.pwn.pl/msr Głosowanie trwa do 30 listopada 2025 roku do godziny 23:00. To ostatni moment, by mieć wpływ na wybór słowa, które zdefiniuje język młodego pokolenia w tym roku.

Jakie słowo wygrało w poprzednim roku?

W 2024 roku tytuł Młodzieżowego Słowa Roku zdobyło słowo "sigma". Oznacza ono osobę niezależną, odnoszącą sukcesy, pewną siebie i wierną własnym zasadom. Zwycięstwo tego słowa pokazało, jak silnie młodzież identyfikuje się z wartościami takimi jak samodzielność i autentyczność.

Wśród innych finałowych słów w poprzedniej edycji znalazły się m.in. "fr", "GOAT", "skibidi", "slay", które również pojawiły się ponownie w tegorocznym zestawieniu.

Zobacz także: Pokonał "bambika" i "delulu". Oto Młodzieżowe Słowo Roku 2024