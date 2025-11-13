Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Znamy finałową listę kandydatów. O tytuł walczą m.in. "brainrot", "skibidi" czy "OKPA". Co oznaczają?
Znamy finałową piętnastkę w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Wśród nich „skibidi”, „tuff”, „6 7” czy „OKPA”. Te słowa podbijają internet i szokują nie tylko dorosłych! Głosowanie trwa. Sprawdź, co znaczą określenia tak chętnie używane w sieci.
Co roku w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku zgłaszane są liczne propozycje, które następnie zostają skrupulatnie weryfikowane przez jury. Tegoroczny konkurs jest już w ostatecznej fazie. W czwartek, 13 listopada, ogłoszono listę 15 słów i zwrotów, które znalazły się w finale. Co oznaczają? Sprawdźcie. Niektóre mogą was zaskoczyć.
Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 w finałowej fazie
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 to jubileuszowa, dziesiąta edycja popularnego plebiscytu organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Konkurs co roku wyłania słowo, które w danym czasie najlepiej oddaje język młodego pokolenia. W tym roku zaskakuje nie tylko zestawem finałowych propozycji, ale i siłą oddziaływania językowych trendów z TikToka oraz muzyki.
Głosować mogą internauci, którzy zdecydują, które z 15 słów zasługuje na miano najważniejszego młodzieżowego wyrażenia 2025 roku. Finałowe głosowanie rozpoczęło się 13 listopada i potrwa do 30 listopada 2025 roku. Wyniki ogłoszone zostaną w grudniu.
Lista finałowych 15 słów – co znaczą?
Poniżej prezentujemy wszystkie słowa, które trafiły do finału plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2025, wraz z ich znaczeniem:
- 6 7 – idiom liczbowy pochodzący z utworu Skrilla "Doot Doot". Popularność zyskał dzięki koszykarzowi LaMelo Ballowi i memowi „6 7 Kid”. Słowo to może wyrażać radość, ekscytację, być żartem lub służyć podtrzymaniu rozmowy.
- brainrot – słowo opisujące wiralowe treści tworzone przez użytkowników TikToka. Pochodzi z angielskiego i oznacza dosłownie "gnicie mózgu", używane w kontekście rozrywkowych i bezcelowych materiałów.
- bro – skrót od "brother", oznacza bliskiego znajomego lub przyjaciela.
- fr – od angielskiego "for real". Znaczy „naprawdę”, używane w znaczeniu potwierdzenia lub ironicznie.
- freaky – określenie na coś dziwnego, ekscentrycznego lub przekraczającego normy społeczne.
- GOAT – skrót od "Greatest Of All Time". Oznacza osobę najlepszą w danej dziedzinie, niepokonaną.
- klasa – wyraz pozytywnej oceny i aprobaty, często używany w wyrażeniu "pierwsza klasa".
- lowkey – zapożyczenie z angielskiego, oznacza „trochę, subtelnie, do pewnego stopnia”.
- OKPA – połączenie "OK" i "pa", używane jako pożegnanie. Wymawiane jako "okpa" lub "okejpa".
- skibidi – słowo bez konkretnego znaczenia, wyrażające emocje. Może sugerować, że coś jest atrakcyjne, ciekawe lub po prostu super.
- slay – oznacza "świetnie, doskonale", używane jako wyraz uznania dla kogoś lub czegoś wyjątkowego.
- szacun – skrót od "szacunek", używany jako wyraz podziwu.
- szponcić/szpont – może oznaczać dezaprobatę (np. cwaniaczyć) lub podziw (np. robić coś szalonego, ciekawego).
- tuff – od angielskiego "tough", początkowo oznaczało "trudny", obecnie "atrakcyjny, fajny". Często używane na TikToku.
- twin – osoba, z którą mamy silną więź i podobne upodobania. Zapożyczenie z angielskiego "twin" - bliźniak.
Gdzie i do kiedy można oddać głos?
Głosowanie w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2025 odbywa się online. Każdy może oddać swój głos na stronie internetowej: sjp.pwn.pl/msr Głosowanie trwa do 30 listopada 2025 roku do godziny 23:00. To ostatni moment, by mieć wpływ na wybór słowa, które zdefiniuje język młodego pokolenia w tym roku.
Jakie słowo wygrało w poprzednim roku?
W 2024 roku tytuł Młodzieżowego Słowa Roku zdobyło słowo "sigma". Oznacza ono osobę niezależną, odnoszącą sukcesy, pewną siebie i wierną własnym zasadom. Zwycięstwo tego słowa pokazało, jak silnie młodzież identyfikuje się z wartościami takimi jak samodzielność i autentyczność.
Wśród innych finałowych słów w poprzedniej edycji znalazły się m.in. "fr", "GOAT", "skibidi", "slay", które również pojawiły się ponownie w tegorocznym zestawieniu.
