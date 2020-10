Młodsi uczniowie jednak wrócą do nauczania zdalnego? Jest komentarz  ministra edukacji! 

Czy uczniowie klas I-III wkrótce rozpoczną nauczanie zdalne? Jest komentarz ministra edukacji narodowej! Jeszcze kilka dni temu Przemysław Czarnek w TVP Info mówil, że najmłodsi uczniowie dalej będą uczyć się stacjonarnie. Teraz jednak szef MEN nie wyklucza, że dzieci z klas I-III wkrótce mogą wrócić do nauczania zdalnego! Sprawdźcie, co powiedział Przemysław Czarnek!

W związku coraz większą liczbą przypadków koronawirusa, od 24 października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych wrócili do nauczania zdalnego- nauczanie zdalne ma trwać do 8 listopada. Cały czas pojawiają się jednak pytania, czy najmłodsi uczniowie wkrótce również będą uczyć się zdalnie.

Na ten moment nie. Nie ma takiej potrzeby, również dlatego, że zgodnie z wszystkimi danymi statystycznymi i opiniami ekspertów, specjalistów najmniej narażeni na zarażanie się i również najmniej narażeni na to, że będą przenosić koronawirusa są dzieci w wieku do 10, do 12 roku życia, do 10 roku w szczególności. Dlatego klasy I-III zostają w szkołach - Przemysław Czarnek mówił ostatnio w TVP Info.