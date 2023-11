Mister Polski 2017 już drugi raz rusza do Gambii - jednego z najbiedniejszych krajów w Afryce. Jakub Kucner chce pomóc tamtejszym dzieciom - zapewniając im możliwość edukacji i rozwoju. Najprzystojniejszy Polak zainicjował akcję Misja Gambia, w której pomaga mu fundacja How Aid.

Większość dzieci w Gambii nie chodzi do szkoły. Ich rodzice nie mają pieniędzy na podstawowe artykuły - książki, a nawet jedzenie. Nawet te, które trafiają do szkoły, często uczą się na otwartej przestrzeni, pod siatką, na której kładzie się liście palmy, tworząc prowizoryczną osłonę przed słońcem.

Roczny koszt nauki jednego dziecka to 160 zł. Cena ta obejmuje zakup mundurka i niezbędnego do szkoły wyposażenia, a także jednego posiłku dziennie. Dla wielu dzieci szkolny lunch, czyli miska ryżu, to jedyny posiłek w ciągu dnia - piszą organizatorzy akcji.