Od jakiegoś czasu Marcelina Zawadzka przebywa w Las Vegas, gdzie intensywnie przygotowuje się do gali Miss Universe 2012 (to już we środę!). Miss Polonia razem z innymi pięknościami z całego świata spędza czas nie tylko na próbach, ale i wspólnym zwiedzaniu Stanów, czy spędzaniu wolnego czasu i tworzeniu nowych przyjaźni.

Reklama

Ostatnio w sieci pojawiły się filmiki przybliżające profile kandydatek na Miss Universe. Każda z uczestniczek konkursu musiała odpowiedzieć na kilka pytań. Marcelina Zawadzka w materiale wideo opowiada między innymi o swojej ulubionej bożonarodzeniowej tradycji, najbardziej ekscytującej randce i co szalonego by zrobiła, gdy jutro miał być koniec świata.

Nasza Miss na tle dziewczyn, z którymi rywalizuje wypadła bardzo dobrze. Swobodnie i z opanowaniem opowiadała o sobie po angielsku. Nie mamy wątpliwości, że Zawadzka zrobi furorę!

Przypominamy, że cały czas możecie pomóc Marcelinie dostać się do półfinału głosując na nią pod tym linkiem: missuniverse.com. Trzymamy kciuki!

Zobacz także

Reklama

Zobaczcie jak Marcelina radzi sobie w Las Vegas: