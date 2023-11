Reklama

Misiek Koterski zagrał główną rolę w kolejnym filmie swojego ojca, Marka Koterskiego "7 uczuć". Oglądamy go w roli Adasia Miauczyńskiego - dorosły aktor gra dziecko.

Przygotowania do filmu i nowa rola życiowa - w końcu niedawno został on tatą - sprawiły, że Koterski zupełnie inaczej patrzy na dzieciństwo. Wie, jak ważne są emocje w życiu dziecka i jak naturalnie maluchy wyrażają swoje potrzeby. Jak sam mówi: dziecko nie kalkuluje (...) my kalkulujemy, wstydzimy się, boimy się co o nas pomyślą. Uważa, że "całe życie jesteśmy dziećmi i tylko udajemy dorosłych".

Zobacz, co jeszcze powiedział naszej reporterce Misiek Koterski!

Marcelina Leszczak, Michał Koterski na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

ONS

Misiek Koterski i Marcela Leszczak z synem na spacerze