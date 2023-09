Dziś Misiek Koterski może się pochwalić nie tylko zawrotną karierą i nowymi wyzwaniami zawodowymi, ale również wspaniałą rodziną. Jednak zanim dotarł do tego momentu, musiał stoczyć prawdziwą życiową walkę z wieloletnim uzależnieniem. Teraz o swojej przeszłości, trudnych chwilach, terapiach i byciu "czystym" opowiedział w szczerej rozmowie z dziennikarką magazynu Party. Nie pamiętam kilkunastu lat z mojego życia... - wyznał. Misiek Koterski szczerze o walce z uzależnieniem: "Nic nie pomagało" Dwa lata temu Misiek Koterski opublikował na swoim profilu na Instagramie poruszający wpis , którym uczcił 6 lat bez alkoholu i używek zmieniających świadomość. 42-letni aktor nie ukrywa i nie koloryzuje swojej przeszłości, choć wspomnienia, do których wrócił w rozmowie z magazynem Party nie należą do najłatwiejszych. Partner Marceli Leszczak , który przez 21 lat zmagał się z potwornym nałogiem sam nie wierzył, że uda mu się wygrać walkę z uzależnieniem. Sam w to nie wierzyłem, przecież brałem w hurtowych ilościach. Mieszałem wszystko naraz. Spróbowałem chyba wszystkich zakazanych substancji psychoaktywnych, które istnieją na świecie. W końskich dawkach, które innych ludzi zabijały. Mój organizm był odporny, nigdy nie przeżyłem żadnej zapaści, nie doznałem uszczerbku na zdrowiu, może dlatego nie umiałem się zatrzymać? Miałem jakąś obsesję... Przeszedłem roczne, półroczne i zamknięte terapie. Zaszywałem się. Nic nie pomagało - wyznał Misiek Koterski. Zobacz także: Monika Richardson o problemach z alkoholem. "Mam tendencję do uzależnień" W intymnym wywiadzie aktor wyznał, że jest z rodziny, gdzie alkohol zawsze był problemem, a on sam pozwolił sobie na to, by inne używki go wykończyły. Na szczęście w trudnym okresie swojego życia nie został sam i mógł liczyć na wsparcie...