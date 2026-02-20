Bianca Dias była jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w Brazylii. Miała 27 lat, dwie córki i blisko 60 tysięcy obserwatorów na Instagramie. Jej codzienne relacje pełne pozytywnej energii i motywacji cieszyły się ogromną popularnością. Mieszkała w brazylijskim mieście Mauá, gdzie budowała swoje internetowe imperium i spełniała się jako mama. Życie młodej kobiety przerwała dramatyczna tragedia, która wstrząsnęła rodziną i tysiącami internautów.

Niespodziewana śmierć Bianki Dias poruszyła jej fanów. Dramatyczny przebieg wydarzeń

Zaledwie kilkanaście dni po operacji plastycznej Bianca Dias zaczęła skarżyć się na duszności podczas rekonwalescencji w domu rodzinnym przy plaży w Guarujá. Stan jej zdrowia pogorszył się gwałtownie. Bianca została natychmiast przewieziona do lokalnego szpitala. Pomimo szybkiej interwencji lekarzy nie udało się jej uratować.

Bliscy są w szoku, a zagraniczne media informują, że za przyczynę nagłej śmierci podejrzewa się zator płucny - jedno z najgroźniejszych powikłań po zabiegach chirurgii plastycznej.

Niepokojące szczegóły. Jakie ryzyko niosą ze sobą operacje plastyczne?

W oficjalnych komunikatach nie ujawniono, jaki dokładnie zabieg przeszła Bianca Dias. Wśród fanów pojawiły się spekulacje, że mogła to być liposukcja lub abdominoplastyka, czyli inwazyjne modelowanie sylwetki.

Jak donoszą media, ryzyko zatorowości płucnej jest szczególnie wysokie w ciągu pierwszych dwóch dni po zabiegu, ale powikłania mogą pojawić się nawet do 20 dni po operacji. To właśnie taki scenariusz najprawdopodobniej doprowadził do śmierci Bianki.

Reakcje społeczności internetowej po śmierci Bianki Dias

Wieść o śmierci 27-latki natychmiast rozeszła się po mediach społecznościowych. W sieci pojawiły się setki komentarzy pełnych bólu, niedowierzania i współczucia. Najbardziej dramatycznym aspektem tragedii jest fakt, że Bianca Dias osierociła dwie małe córki.

Jak trudno uwierzyć w tę niewyobrażalną stratę

Nie mogę w to uwierzyć - piszą internauci

