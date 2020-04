Ograniczenie sprzedaży leków w Polsce przez koronawirusa. Oto lista leków, z którymi będzie problem

Ministerstwo Zdrowia wprowadza kolejne obostrzenia, które tym razem dotyczą sprzedaży leków, pomagających w walce z koronawirusem. Od 2 kwietnia została wprowadzona reglamentacja kilku leków. Chodzi o Arechin i Plaquenil. Od dziś ich sprzedaż będzie możliwa jedynie we wskazaniach refundacyjnych.

Minister Zdrowia, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, informuje że od dnia 2 kwietnia 2020 r. do odwołania, korzystając z uprawnień nadanych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wprowadza reglamentację leków Arechin (Chloroquinum) i Plaquenil (Hydroxychloroquinum). - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Na czym polega ograniczenie w dostępie do tych leków? Co z pacjentami, którzy przyjmuję je na stałe?

Na jakich zasadach możliwy będzie zakup leków?

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa w Polsce robi się coraz poważniejsza, dlatego rząd wprowadza kolejne zakazy, które mają ograniczyć rozpowszechnianie wirusa, wywołującego COVID-19. Teraz Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że leki przydatne w zwalczaniu koronawirusa mają trafić w pierwszej kolejności do szpitali, w których znajdują się chorzy na COVID-19!

Arechin można kupić jedynie we wskazaniach refundacyjnych, na podstawie recepty uprawniającej do zakupu z 30% odpłatnością. Z kolei Plaquenil będzie dostępny jedynie ze wskazaniami określonymi w charakterystyce produktu leczniczego oraz we wskazaniach, które zgodnie z decyzjami administracyjnymi Ministra Zdrowia uprawniały świadczeniobiorcę do odpłatności ryczałtowe

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia pacjenci z COVID-19 będą leczeni lekami Arechin i Plaquenil wyłącznie w szpitalach do tego przeznaczonych lub pod ścisłym nadzorem tych szpitali, chodzi np. o pacjentów pozostających w izolacji domowej.

Ograniczenia w sprzedaży leków Arechin i Plaquenil na jedną osobę!

W komunikacie Ministerstwa Zdrowia czytamy też o ograniczeniu w wydawaniu leków na jednego pacjenta na podstawie numeru PESEL. Jednorazowo można kupić:

Arechin w ilości nie więcej niż 2 opakowań na 30 dni albo

Plaquenil w opakowaniu 30 tabletek w ilości nie więcej niż 2 opakowań na 30 dni, albo

Plaquenil w opakowaniu 60 tabletek w ilości nie więcej niż 1 opakowania na 30 dni.

Ministerstwo sugeruje, aby osoby, posiadające receptę na któryś z tych leków kontaktowały się z apteką i rezerwowały lek telefonicznie!

