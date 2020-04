Biedronka otwarta całą dobę przed Wielkanocą! Ogromne zmiany! Poznajcie szczegóły

Koronawirus w Polsce wpłynął mocno na organizację pracy największych sieci handlowych w Polsce. Według najnowszych zaleceń rządu w sklepach i punktach usługowych mogą przebywać maksymalnie trzy osoby na jedną kasę. Dodatkowo - od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, zaś w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

W związku z tymi zmianami Biedronka wprowadziła szereg zmian! Zapoznajcie się z nimi.

Biedronka poinformowała o nowych godzinach otwarcia sklepów:

A wszystko po to, żeby klienci mogli na spokojnie zrobić zakupy przed świętami wielkanocnymi.

Jesteśmy świadomi celów i znaczenia nowych regulacji i robimy wszystko co konieczne, by Biedronka była miejscem bezpiecznym dla klientów i pracowników. Dlatego uwzględniając nowe zarządzenia, wydłużamy godziny pracy sklepów, by móc obsłużyć wszystkich klientów, zapewniając jednocześnie większe bezpieczeństwo i komfort – informuje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.