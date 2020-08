Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowe wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół! 

Minister edukacji narodowej podczas konferencji prasowej przedstawił najnowsze wytyczne dotyczące powrotu dzieci do szkół. Jak będzie wyglądać nowa rzeczywistość w placówkach szkolnych od 1 września? Dariusz Piontkowski zapewnił, że w obecnej sytuacji epidemicznej w zdecydowanej większości regionów dzieci będą mogły rozpocząć zajęcia stacjonarne. Sytuacja wygląda inaczej w strefach: żółtej i czerwonej.

Na konferencji prasowej ministrowi edukacji towarzyszyła przedstawiciela Głównego Inspektora Sanitarnego. Razem ogłosili nowe wytyczne, które mają pomóc w organizowaniu zajęć w szkołach od 1 września.

Przytłaczająca większość powiatów w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, która pozwala, by dyrektorzy przygotowywali się do powrotu do stacjonarnej nauki. Jedynie w strefach żółtych i czerwonych mogą być jakieś dodatkowe obostrzenia- mówił Dariusz Piontkowski.