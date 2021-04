Minister zdrowia wskazał termin odmrożenia branży ślubnej. Będą limity gości na weselu! 

Adam Niedzielski przekazał bardzo ważną wiadomość dla wszystkich par, które szykują się do ślubu! Czy zakochani wkrótce będą mogli organizować przyjęcia weselne? Minister zdrowia w wywiadzie dla Radia Zet wskazał możliwy termin odmrażana branży ślubnej i poinformował, ile osób będzie mogło bawić się na weselach. Sprawdźcie, co powiedział Adam Niedzielski.

Co z weselami w maju?

Według obowiązujących obecnie obostrzeń w Polsce obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych imprez okolicznościowych. Wesel nie można organizować do 25 kwietnia, jednak już teraz wszystko wskazuje na to, że branża ślubna zostanie odmrożona kilka tygodni później. Adam Niedzielski w najnowszym wywiadzie odpowiedział na pytanie o możliwość organizowania wesel w maju. Czy minister zdrowia przekazał dobre wiadomości dla zakochanych par, które szykują się do ślubu?

Wesela już niebawem znowu będą mogły być organizowane- powiedział na antenie Radia Zet.

Adam Niedzielski nie ukrywa, że być może już maju w Polsce będzie można organizować wesela, jednak na imprezach zostaną wprowadzone limity osób.

Wesela wrócą stopniowo. Gdzieś w okolicach 25 osób - powiedział minister zdrowia. Myślę, że w takim ograniczonym, limitowanym zakresie być może jeszcze w maju zostaną przywrócone - dodał.

Przypominamy, że minister zdrowia zapowiedział, że już w najbliższą środę, 21 kwietnia, ogłosi nowe decyzje w sprawie obostrzeń w naszym kraju.

East News

Minister zdrowia zdradził, że być może w maju odbędą się pierwsze wesela i imprezy okolicznościowe.