Obostrzenia, które powinny zakończyć się 27 grudnia prawdopodobnie nadal będą obowiązywały. Taka jest rekomendacja ministra zdrowia, Adama Niedzielskiego, którą ogłosił podczas konferencji. Ma to na celu uniknięcie trzeciej fali koronawirusa.

Minister zdrowia po spotkaniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, na konferencji poinformował, że będzie rekomendował przedłużenie obostrzeń:

Będę rekomendował przedłużenie do 17 stycznia tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a w szczególności tych obostrzeń, które dotyczą okresu ferii - po to, aby uniknąć trzeciej fali - powiedział wprost minister zdrowia.