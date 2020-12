Kontrowersyjne zalecenie WHO na Boże Narodzenie. Zepsuje Polakom święta?

Boże Narodzenie w 2020 roku będzie inne niż pamiętamy do tej pory. Oczywiście wszystko przez pandemię koronawirusa. Znamy już zalecenia polskiego rządu, dotyczące spotkań rodzinnych w tym okresie. Swoje zalecenie wydała również Światowa Organizacja Zdrowia i trzeba przyznać, że wzbudza ono wiele kontrowersji. Ten zakaz zepsuje nam święta?

Zalecenie WHO dot. Bożego Narodzenia wzbudza kontrowersje

Pandemia koronawirusa trwa już ponad 9 miesięcy i niestety w dalszym ciągu nie odpuszcza. Wciąż musimy zachowywać społeczny dystans, nosić maseczki i dostosowywać się do szeregu obostrzeń. Jedną z tych najbardziej dotkliwych restrykcji, jest unikanie spotkań w większym gronie, a zwłaszcza z osobami starszymi. W dalszym ciągu specjaliści podkreślają, że powinniśmy maksymalnie ograniczyć nasze kontakty społeczne.

Jednak jak wiadomo, przed nami chyba najbardziej wyczekiwany przez wszystkich okres w roku - święta Bożego Narodzenia. Jest to czas pełen radości, spotkań w większych gronach również z tymi, których na co dzień nie widzimy. Jednak polski rząd już jakiś czas temu wprowadził tzw. "etap odpowiedzialności". Jak czytamy w komunikacie na stronie gov.pl, od 28 listopada do 27 grudnia w spotkaniach i imprezach organizowanych w domu, może uczestniczyć max. 5 osób (limit ten nie dotyczy osób wspólnie mieszkających).

Również Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła wydać swoje zalecenie na ten okres. Ekspert WHO podczas konferencji prasowej odpowiadał na pytania dotyczące nadchodzących świąt i zaleceń w związku z pandemią. Mike Ryan przyznał, że niestety nie powinniśmy się przytulać z bliskimi w tym okresie.

To okropna rzecz, mówić ludziom jako Światowa Organizacja Zdrowia: "nie przytulajcie się". To okropne. Ale to brutalna rzeczywistość w miejscach takich jak Stany Zjednoczone w tej chwili - cytuje słowa dyrektora WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan, RMF24.

Co myślicie o takich restrykcjach? Wyobrażacie sobie święta Bożego Narodzenia przy zachowaniu dystansu nawet z najbliższymi?

East News

Te święta Bożego Narodzenia będą zupełnie inne niż pamiętamy do tej pory. Obowiązuje nas szereg restrykcji i obostrzeń, w tym również limit osób biorących udział w spotkaniach rodzinnych. Z kolei WHO zaleciło, aby unikać przytulania się z najbliższymi.