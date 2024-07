Wtorkowy mecz Legia Warszawa - Dundalck FC wzbudził wiele emocji wśród wszystkich kibiców. Legia nie może zaliczyć tego meczu do udanych występów (chociaż ostatecznie awansowała do Ligi Mistrzów, po 21 latach!) - dlatego też trudno się dziwić, że nerwy kibiców wystawiane były na próbę! W tym nerwy... ministra kultury, Piotra Glińskiego, który podczas meczu rzucił soczystą "k***ą", co zostało uwiecznione na nagraniu. Widać, że emocje wzięły górę, ale czy ministrowi kultury wypada tak się zachowywać? Oceńcie sami!

Przesadził? Zobaczcie nagranie, które będzie hitem!1

Minister kultury powinien bardziej uważać na słowa?