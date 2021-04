Adam Niedzielski podczas środowej konferencji prasowej oznajmił, że obostrzenia zostały przedłużone o tydzień! Oznacza to, że restrykcje będą obowiązywały do 25 kwietnia. Są jednak zmiany dotyczące działalności żłobków oraz przedszkoli. Czy dzieci szkolne mogą wracać do placówek po 18 kwietnia? Poznajcie również szczegóły dotyczące hoteli, sportu oraz zasad, które będą obowiązywały w majówkę!

Lockdown w Polsce. Przedłużenie restrykcji do 25 kwietnia. Co to oznacza?

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu obostrzeń o kolejny tydzień. Są jednak wyjątki. Przedszkola i żłobki zostaną otwarte już od 19 kwietnia, z kolei hotele pozostają zamknięte do 3 maja włącznie.

Wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków. Zostaną otwarte od 19 kwietnia. Przywracamy możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Wszystkie pozostałe regulacje i restrykcje będą obowiązywały. Będą trwały do 25 kwietnia. Przedłużamy o dwa tygodnie (do 3 maja) restrykcje dotyczące hoteli. Te decyzje mają na celu zminimalizowanie obciążenia infrastruktury szpitalnej i respiratorowej - mówił na konferencji prasowej.

Obostrzenia obowiązujące w Polsce od 19 kwietnia do 25 kwietnia to:

żłobki i przedszkola otwarte dla wszystkich dzieci od 19 kwietnia

hotele zamknięte do 3 maja włącznie, z wyjątkiem hoteli robotniczych, oraz w przypadku niektórych podróży służbowych (medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy)

obiekty sportowe nadal zamknięte. Od 19 kwietnia możliwe uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu - limit osób 25. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się bez udziału publiczności

zamknięte siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria

zamknięte galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni

zamknięte sklepy wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2

w placówkach handlowych na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte

w miejscach kultu religijnego obowiązuje limit osób

uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci wciąż uczą się zdalnie

zamknięte teatry, kina, muzea i galerie sztuki

Rząd przedłużył lockdown w Polsce od 25 kwietnia. Hotele pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątek stanowią jedynie żłobki i przedszkola, które czynne będą dla wszystkich dzieci już od 19 kwietnia.