Na wczorajszej imprezie Viva! Photo Awards 2013, pojawił się tłum gwiazd, które wcześniej mogliśmy oglądać m.in. na okładkach magazynu Viva! Wśród nich znalazło się kilka wielkich nazwisk, tj. Joanna Przetakiewicz. Dyrektor kreatywna La Manii, jak zwykle wyglądała bezbłędnie. Szara, koktajlowa sukienka, do tego klasyczny płaszczyk w stylu lat 60. i seksowne szpilki z połyskiem stworzyły świetny look.

Na evencie można było również spotkać Evę Minge, która ubrana od stóp do głów w swoje projekty wyglądała...tak jak na nią przystało. Na kreację z metką własnej marki postawiła również Natasza Urbańska. Gwiazda w białej sukience wyglądała ładnie, skromnie, ale seksownie. Zaś Edyta Herbuś wybrała czerń, małą torebkę Be My Lilou i wysokie kozaki Christiana Louboutina. Mimo, że lubimy jej styl to widziałyśmy ją już w lepszych zestawieniach.

