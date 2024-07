1 z 12

Amerykański pływak Michael Phelps to najwybitniejszy sportowiec, jaki kiedykolwiek startował na igrzyskach. W Rio mieliśmy go nie zobaczyć, ale zmienił zdanie, przyjechał i już zdobył trzy złote medale. Dorobek medalowy Michaela jest imponujący. Phelps na swoim koncie ma już 21! złotych medali, w tym dwa, które zdobył w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. Oprócz kolekcji złotych krążków Phelps zdobył jeszcze na igrzyskach dwa srebrne i dwa brązowe medale, co w sumie czyni go najbardziej utytułowanym olimpijczykiem wszech czasów. A przecież do kolekcji medali trzeba dodać jeszcze medale innych zawodów (to 26-krotny mistrz świata) oraz rekordy świata, które wielokrotnie ustanawiał. No i nie należy zapominać, ze Phelps wystartuje w Rio jeszcze przynajmniej dwa razy, a już jest najstarszym zawodnikiem w historii (31 lat), który zdołał wygrać indywidualną konkurencję pływacką. Podobno po Rio na dobre ma skończyć karierę, no ale zobaczymy. Wszystko, co robi „Torpeda z Baltimore” jest uważnie śledzone, niezależnie od tego czy jest to kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu za co odcierpiał półroczną banicję od sportu, czy... stawianie baniek, którego jest fanem, a które przez rosyjskie media zostały określone jako forma dopingu. Czasem wystarczy, że zrobi minę, aby Internet oszalał. Tak było w tym przypadku. Mina, którą uraczył swojego przeciwnika Chada Le Closa przed półfinałem 200 metrów motylkiem natychmiast doczekała się osobnego hashtaga #PhelpsFace oraz dziesiątków memów. Wybraliśmy kilka z nich, zapraszamy do galerii.