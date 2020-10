Miłość, zdrada, przemoc, piłka nożna i kibice… Już dziś w Polsacie serial „Bad Boy”!

Już dziś o godzinie 20 na antenie Polsat, widzowie obejrzą dwa odcinki jedenego z najgłośniejszych filmów Patryka Vegi –„Bad Boy”, ale w wersji „serialowej”.

Czym serial „Bad Boy” różni się od filmu?

„Bad boy” jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jak pisze produkcja, ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. Serial ma gwiazdorską obsadę - główne role grają Antek Królikowski, Maciej Stuhr, Andrzej Grabowski, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski. W serialu zobaczymy też piłkarzy – Kamila Grosickiego i Sławomira Peszkę.

Czteroodcinkowy miniserial "Bad Boy" dla Telewizji Polsat został pomyślany jako oryginalny utwór w stosunku do wersji filmowej - mówi reżyser Patryk Vega. - Dostarczy znakomitej rozrywki zarówno nowym widzom, jak i tej części publiczności, która widziała już ten film w kinie.

Jak podkreśla Vega, ”Bad Boy" w serialowym wydaniu dodano blisko godzinę ekskluzywnego materiału, dokręconego specjalnie na potrzeby telewizyjnej opowieści. W serialu pojawi się wiele nowych scen, w których występują aktorzy, nie pojawiający się w wersji kinowej.

O czym jest serial „Bad Boy”?

Serial opowiada o dwóch braciach, których ścieżki życiowe się rozeszły. Starszy brat Piotr (w tej roli Maciej Stuhr) został policjantem, a Paweł (zagrany przez Antka Królikowskiego) to przestępca, uwikłany w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski). Gdy za sprawą donosu Paweł zostaje aresztowany, Piotr postanawia wyciągnąć go z celi. Pomaga mu nowa dziewczyna Ola, piękna pani adwokat (zagrana przez Katarzynę Zawadzką). Ich potkanie rozpoczyna serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście i trafia na celownik tajnego oddziału policji oraz prokurator (granej przez Małgorzatę Kożuchowską). W tle również wątek obyczajowy - zauroczona Pawłem Ola angażuje się w znajomość z nim i jego nielegalne interesy.

Będziecie oglądać? Serial „Bad boy” na antenie Polsatu zobaczycie w soboty - 17 i 24 października o godzinie 20.

Reżyserem serialu, tak jak filmu, jest Patryk Vega: