Ania i Jakub to najbardziej lubiana para z formatu "Rolnik szuka żony". Jakub wykazał się dużą dojrzałością w programie. Kiedy zorientował się, że czuje coś do Ani, postanowił od razu przyznać się do uczuć i nie robić nadziei pozostałym kandydatkom.

Związek pary kwitnie, a syn uczestniczki bardzo polubił nowego partnera mamy. Niedawno Ania i Jakub pochwalili się przepiękną rodzinną sesją świąteczną. Z kolei Jakub przyznał, że snują plany ślubne. Nie mają jeszcze daty, ponieważ znają się zbyt krótko. W sieci pojawiło się za to kolejne wspólne zdjęcie zakochanych. Tym razem bardzo intymne!

Miłość Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony"

Ostatnia sesja Ani i Jakuba bardzo spodobała się internautom. Rodzinne zdjęcia pary z synem kobiety były pełne miłości. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy wspierających ten związek. Niestety, niektórzy martwią, się że Jakub może zostać skrzywdzony przez Anię. Kobieta jednak stara się nie przejmować takimi uwagami i skupia się na uczuciach. A te, jak się okazuje, są naprawdę gorące! Na Instagramie uczestniczki pojawiło się kolejne sesyjne zdjęcie. Ile w nim miłości! Najważniejsi mężczyźni jej życia obdarowują ją całusami.

Fakt ten nie umknął uwadze kolegi Jakuba z programu, Adrianowi Berkowiczowi:

Ania przyznaj, który lepiej całuje ???? (w policzek rzecz jasna ????) - spytał rolnik.

Jak na razie Ania nie zaspokoiła jego ciekawości, ale wydaje się nam, że ciężko byłoby jej wybrać :)

Ania i Jakub zakochali się w sobie w programie "Rolnik szuka żony"

