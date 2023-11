Anna i Jakub poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Między nimi niemal od razu zaiskrzyło. Do tego stopnia, że Jakub bardzo szybko odesłał do domu drugą uczestniczkę, aby więcej czasu spędzić z Anią. Gdy odjeżdżała z jego gospodarstwa oboje wiedzieli, że znaleźli miłość...

Okazuje się, że po programie ich związek nadal kwitnie. Co więcej, Jakubowi udało się także zaprzyjaźnić z synem swojej ukochanej. Teraz uwielbiają spędzać czas we trójkę. Ania opublikowała właśnie zdjęcia z sesji zdjęciowej, którą zrobili sobie podczas romantycznego spaceru. Widać, że między nimi jest wielkie uczucie!

Anna i Kuba z "Rolnik szuka żony" na wspólnym spacerze

Anna zgłaszając się do programu "Rolnik szuka żony" była pełna obaw. Kobieta zastanawiała się bowiem, czy Jakub, do którego wysłała list, zaakceptuje fakt, że ma syna. Okazało się, że Kuba nie tylko to zaakceptował, ale również zakolegował się z maluchem. Rolnik w finałowym odcinku zdradził, że odbiera go ze szkoły i uwielbia spędzać z nim czas.

Ostatnio na Instagramie Ani pojawiły się zdjęcia z sesji, którą wykonali razem podczas romantycznego spaceru po Poznaniu. Oczywiście towarzyszył im syn Anny, który - co widać po zdjęciach - uwielbia nowego partnera mamy. Patrząc na te fotografie nie można oprzeć się wrażeniu, że między nimi jest wielka miłość. Czy ten związek zakończy się ślubem? Bardzo na to liczymy!

Ania i Kuba wręcz promienieją! (aby zobaczyć więcej zdjęć, naciśnij strzałkę w prawo)

Kibicujecie tej parze?

AKPA