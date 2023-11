7 z 9

Załoga Perlage Team - Tessa i Paul van Arkel osiągnęła spory sukces. Choć w wyścigu startowali pierwszy raz, ukończyli go na dobrym 97. miejscu (na 361 samochodów, które dojechały do mety). Mieszkających w Warszawie Holendrów, witał na mecie w Brescii szampan i kwiaty. Warto zauważyć, że przez ok. 80 proc. czasu klasyczne auto prowadziła Tessa. Jak zdradziła, można ją spotkać w Bentleyu również na ulicach polskiej stolicy, bowiem lub nim jeździć na co dzień.