"Quae nocent, docent to"? To pytanie za 75 000 zł, na które odpowiadał pan Andrzej Ropa z Krakowa. Niestety wcześniej wykorzystane zostały wszystkie koła ratunkowe. Jak sobie poradził uczestnik? A czy Ty znasz odpowiedź na to pytanie?

"Milionerzy":"Quae nocent, docent to"? [pytanie i odpowiedź]

Quae nocent, docent to:

A. Jedzenie nocą tuczy

B. Akademicy kują jak dzicy

C. Bez grosza brak kustosza

D. To, co szkodzi, uczy

Poprawna odpowiedź to D, to, co szkodzi, uczy. Na szczęście pytanie nie sprawiło uczestnikowi większej trudności. Jak słusznie zauważył, nocent i docent to dwa przeciwstawne słowa, a idąc tym tropem wytypował odpowiedź D.

Znaliście odpowiedź na to pytanie?

