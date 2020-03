"Który ze stanów nie znajduje się w USA?"- to pytanie, które padło w dzisiejszym odcinku "Milionerów"! Znacie prawidłową odpowiedź? Zobaczcie jak brzmi oraz poznajcie odpowiedzi na pozostałe pytania, które padły w dzisiejszym odcinku programu!

Milionerzy, sezon 5, odcinek 234. Który ze stanów nie znajduje się w USA? [Pytania i odpowiedzi]

Ten odcinek Milionerów rozpoczęła pani Agnieszka Golasińska, prawniczka i przedsiębiorca z Częstochowy. Do tej pory wygrała 2000 zł. Oto kolejne pytania:

Pytanie za 5 000 zł:



Co jest prawdą o filmie "Zimna Wojna" Pawła Pawlikowskiego ?

A. opowiada o wyścigu zbrojeń

B. jego akcja dzieje się w ZSRR

C. jest animowany

D. jest czarno-biały

Prawidłowa odpowiedź D.

Pytanie za 10 000 zł

Który ze stanów nie znajduje się w USA?

A. Kolorado

B. Oregon

C. Michigan

D. Queensland

Prawidłowa odpowiedź D.

Pytanie za 20 000 zł

Jakie kwiaty zrywał Józef Tolibowski Barbarze Ostrzeńskiej w "Nocach i dniach"?

A. kaczeńce

B. nenufary

C. mieczyki

D. chabry

Prawidłowa odpowiedź B.

Pytanie za 40 000 zł:

Siedzibą prezydenta jest dawny pałac Radziwiłłów, zwany:

A. Belwederem

B. pałacem wilanowskim

C. Wawelem

D. Pałacem Namiestnikowskim

Prawidłowa odpowiedź D. Pałac namiestnikowski zwany także Pałacem Koniecpolskich lub Lubomirskich.

Niestety Pani Agnieszce nie udało się wskazać dobrej odpowiedzi. Tym samym wygrała 1000 zł gwarantowane. Kto będzie kolejnym uczestnikiem?

Pytanie eliminacyjne

Dopasuj partie do państw, z których się wywodzą, w kolejności: Hiszpania, Węgry, Izrael, Irlandia:

A. Fidesz

B. Likud

C. Sinn Fein

D. Podemos

Prawidłowa kolejność to: D, A, B, C.

Najszybsza okazała się być Katarzyna Kramnik i to właśnie ona zawalczy o milion złotych!

Pytanie za 500 zł

Które ze zwierząt natura wyposażyła w kuper?

A. mrówkę

B. meduzę

C. dżdżownicę

D. pustułkę

Prawidłowa odpowiedź D.

Pytanie za 1000 zł

Nie musi być w dobrej formie i chodzić w uniformie:

A. strażak

B. bajkopisarz

C. żołnierz

D. marynarz

Prawidłowa odpowiedź D.

Pytanie za 2000 zł

Co nada się do zblanszowania?

A. salceson

B. chałka

C. kalafior

D. śmietana

Prawidłowa odpowiedź C.

Pytanie za 5 000 zł

"Ceną była śmierć za wolności smak, choć minął czasu szmat, Ty pamiętaj, brat, życie oddał dziad, 63 dni chwały, nie przeliczając strat" śpiewa Hemp Gru:

A. o powstaniu listopadowym

B. o powstaniu styczniowym

C. o powstaniu warszawskim

D. o powstaniu Solidarności

Prawidłowa odpowiedź C.

Pytanie za 10 000 zł

Rów Mariański - najgłębsze miejsce na Ziemi - znajduje się w dnie:

A. Morza Czarnego

B. Morza Śródziemnego

C. Pacyfiku

D. Bajkału

Prawidłowa odpowiedź C.

Niestety Pani Katarzynie nie udało się poprawnie odpowiedzieć na to pytanie. Uczestniczka wygrała 1000 zł gwarantowane.