"Milionerzy": W najbliższym odcinku padnie pytanie za milion! Uczestnik doszedł do niego jak burza

"Milionerzy" to jeden z ulubionych programów Polaków, a śmiałków, którzy zdecydują się na udział w emocjonującej grze, od głównej wygranej dzieli tylko 12 pytań. W ostatnim odcinku wrażeń dostarczył nam Maciej Adamski. Uczestnik odpowiadał na pytania w rekordowo szybkim tempie. Co więcej, już w najbliższy poniedziałek stoczy walkę o milion zł! Ile kół ratunkowych mu zostało i czym zaskoczył Huberta Urbańskiego? Widzowie byli pod ogromnym wrażeniem.

Odkąd "Milionerzy" wrócili na antenę stacji TVN, program gromadzi przed telewizorami miliony widzów. Choć do tej pory pytanie za milion złotych usłyszało 23 graczy, tylko trzech z nich udzieliło poprawnej odpowiedzi i zdobyło główną wygraną.

Kim jest Maciej, który w już w poniedziałek stoczy walkę o milion?

"Milionerzy". Pytanie za milion złotych

Już w poniedziałek program "Milionerzy" rozpocznie się od pytania za milion złotych. Jak się okazuje Maciej Adamski w czwartkowym odcinku szedł jak burza, a swoim opanowaniem wywarł na Hubercie Urbańskim ogromne wrażenie. Co więcej, pierwszy moment zawahania przeżył dopiero przy pytaniu za 10 tysięcy złotych!

Kiedy padło pytanie za pół miliona złotych Maciej odpowiedział na nie niemal bez chwili namysłu. Choć miał w zanadrzu telefon do przyjaciela, postanowił zaryzykować i ostatecznie zaznaczył odpowiedź B. Jakie pytanie zadał mu Hubert Urbański?

Największy budynek świata Burj Khalifa zwieńczony jest tym samym elementem architektonicznym, co: A. Krzywa Wieża w Pizie B. PKiN C. Opera w Sydney D. Statua Wolności

Maciej bez problemu wygrał 500 tysięcy zł. Co więcej, do walki o główną wygraną uczestnik stanie z jednym kołem zapasowym. Czy uda mu się odpowiedzieć na pytanie za milion złotych o własnych siłach? A może w zwycięstwie pomoże mu telefon do przyjaciela? Przekonamy się o tym już w poniedziałek 16 listopada.

