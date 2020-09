Przygotowaliśmy dla Was wcale niełatwy quiz z pytaniami z "Milionerów"! Uczestnicy nie poradzili sobie z nimi, chociaż były warte tylko 500 zł lub 1000 zł! Te z pozoru proste pytania zaskoczyły uczestników, którzy do domu wrócili nawet bez sumy gwarantowanej. Czy zaskoczą także Was? Przed Wami 10 pytań, z którymi nie poradzili sobie uczestnicy "Milionerów"! A czy Ty sobie z nimi poradzisz? Sprawdź się!

