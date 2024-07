To jest rok Miley Cyrus! Wokalistka i aktorka ma nowy image, który spotkał się z ciepłym przyjęciem jej fanów. Single "We can't stop" i 'Wrecking ball' biją rekordy popularności. Album "Bangers" okupuje pierwsze miejsca list przebojów. Miley ma 4 nominacje do nagrody EMA. Teraz gotowa jest zawładnąć sceną w Amsterdamie. Zobaczcie jej występ na gali MTV EMA!

Reklama

Występ Miley z piosenką 'Who Owns My Heart" w Madrycie w 2010 r. był jednym z najlepszych w historii gali. Od tej pory nastąpiła ewolucja stylu wokalistki. W sierpniu zaskoczyła publiczność odważnym występem na MTV VMA, gdzie towarzyszył jej Robin Thicke. Nic więc dziwnego, że na występ Miley na EMA wszyscy czekają z zapartym tchem. Co pokaże tym razem? Przekonaj się już 10 listopada!