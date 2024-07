Czytelnicy amerykańskiego prestiżowego magazynu "Rolling Stones" głosowali na najgorsze wykonania piosenek z repertuaru legendarnych artystów. Bezkonkurencyjną zwyciężczynią okazała się 18-letnia idolka nastolatek - Miley Cyrus.



Miley do swojego ociekającego, słodkiego aż do znudzenia popowego repertuaru włączyła hymn każdego fana Nirvany "Smells Like Teen Spirit". Jej wykonanie było tak fatalne, że nawet najwierniejsi fani nie szczędzili słów krytyki.



Tuż za Cyrus uplasowali się depczący jej po piętach w głosowaniu zespół Limp Bizkit z "Behind Blue Eyes" grupy The Who, a także Madonna i szarlotkowy hymn "American Pie".



- Chciałabym zagrać dla was piosenkę zespołu, który bardzo mnie inspiruje. Bez nich nie byłoby mnie tutaj. To oni dali mi siłę i odwagę do działania - powiedziała Cyrus przed wykonaniem piosenki Kurta Cobaina.



To prawda Miley - bez Nirvany nie byłoby cię tutaj...

